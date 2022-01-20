Оккупанты не хотят отдавать "скифское золото" Украине: что задумали

Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту

Оккупанты намерены обжаловать решение суда по "скифскому золоту". Фото: коллаж "Сегодня"

Руководство музеев во временно оккупированном Крыму может обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине до 26 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк, передает РИА Новости.

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"Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сказал он.

В свою очередь, "директор" крымского музея Тавриды сообщил, что апелляция будет подана в срок, сейчас жалоба якобы готовится.

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