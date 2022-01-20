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Оккупанты не хотят отдавать "скифское золото" Украине: что задумали

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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20 января, 09:35
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Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту
Оккупанты намерены обжаловать решение суда по "скифскому золоту". Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты намерены обжаловать решение суда по "скифскому золоту". Фото: коллаж "Сегодня"

Руководство музеев во временно оккупированном Крыму может обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине до 26 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк, передает РИА Новости.

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"Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сказал он.

В свою очередь, "директор" крымского музея Тавриды сообщил, что апелляция будет подана в срок, сейчас жалоба якобы готовится.

Что известно

  • Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
  • Президент Украины приветствовал решение суда, отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
  • Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
  • Однако Кремль не согласен с решением суда и в ближайшее время собирается подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
  • Кроме того, в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота". Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов записал видеокомментарий.

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