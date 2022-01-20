Оккупанты не хотят отдавать "скифское золото" Украине: что задумали

Руководство музеев во временно оккупированном Крыму может обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине до 26 января.
Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк, передает РИА Новости.
"Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сказал он.
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В свою очередь, "директор" крымского музея Тавриды сообщил, что апелляция будет подана в срок, сейчас жалоба якобы готовится.
Что известно
- Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
- Президент Украины приветствовал решение суда, отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
- Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
- Однако Кремль не согласен с решением суда и в ближайшее время собирается подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
- Кроме того, в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота". Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов записал видеокомментарий.