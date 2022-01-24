Оккупации не будет: озвучен сценарий вторжения РФ в Украину

В Кремле опасаются получить "второй Афганистан"

Россия не решится на оккупацию значительных территорий Украины, однако может повторить "грузинский сценарий" – напасть, нанести серьезное военное поражение и начать диктовать свои условия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал эксперт-международник Геннадий Друзенко, комментируя скопление войск РФ возле украинской границы.

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Эксперт напомнил, что, по последним данным разведки, армия РФ у границ Украины выросла до 127 тысяч человек. По его словам, Кремль размещает войска таким образом, что это "самый близкий путь с территории России именно на Киев".

"Я думаю, в Кремле прекрасно понимают, что захватить значительные части украинской территории, а тем более удержать – бесперспективно. Это будет гораздо хуже, чем Афганистан для СССР или позже для американцев, потому что оружие здесь лучше и воюем мы точно не хуже. Но повторить стратегию Грузии, то есть напасть, войти, поставить на колени, поставить танки, условно говоря, на въезде в Киев или бросить пару "Искандеров", поломать позвоночник и отойти – это наиболее опасно", – подчеркнул Друзенко.

Как отметил эксперт, "сосредоточение войск именно на северо-востоке Украины говорит, что такой вариант россиянами рассматривается всерьез".

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

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В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

Есть мнение, что российские войска могут начать атаку со стороны Беларуси. Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже массово прибывают в Беларусь. В том числе Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность.

Поэтому Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.