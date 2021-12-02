"Оцепить ВСУ на Донбассе и отрезать": главнокомандующий ООС предупредил об опасном сценарии

Павлюк рассказал возможный сценарий развития событий на Донбассе в случае нападения

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В случае нового вторжения на Донбасс, боевики будут пытаться окружить и ликвидировать украинских военных. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

"Как один из вариантов мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения", – сказал он, отметил, что наши военные постоянно усиливают рубежи, и параллельно развертывают резервы.

По словам командующего, в случае нападения на вооружении у Украины есть современные американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", и при необходимости силы ООС готовы их применить.

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Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Также мы писали о том, что Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

Парламент внес изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2021 год" на "2022".

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Россия не в восторге

Глава МИД РФ Сергей Лавров традиционно обвинил Украину в попытке обострить ситуацию на Донбассе.

"Лично я не видел подобных сообщений (о применении Javelin. – Ред.). Но могу сказать, что если нагнетается такая воинственная риторика, это, вероятно, отражает желание Киева осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", – сказал российский министр.

1 декабря Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.

Кроме того, ранее мы писали, что в декабре можно ожидать прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе по итогам переговоров между президентами США, России и Украины. Об этом идет речь в нашей статье.