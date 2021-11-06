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Обидел женщин-военных? Арахамию требуют наказать за сексизм

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
6 ноября, 16:30
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Оппозиция требует отстранить депутата от "Слуги народа" от пленарных заседаний
Арахамия заявил, что украинское общество не готово воспринять женщину-министра обороны. Фото: из открытых источников
Арахамия заявил, что украинское общество не готово воспринять женщину-министра обороны. Фото: из открытых источников

"Европейская солидарность" требует отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Наложить наказание на депутата требуют за сексистские и дискриминационные высказывания.

Об этом сообщила народная депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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Что натворил Арахамия?

Геращенко напомнила, что во время брифинга в помещении Верховной Рады Арахамия заявила, что "украинское общество не готово воспринять женщину-министра обороны".

"Это не первый случай пещерного сексизма из уст лица монобольшинства. Как и не первый случай дискриминационных высказываний в адрес украинцев. Ранее Давид Арахамия позволил себе заявить, что коррупция – в ДНК украинцев. Мне даже трудно представить, как бы подобные сентенции от спикера партии власти восприняли, например, в США, Германии или Израиле, если бы кто посмел подобное сказать об американцах, немцах или евреях", – сказала она.

Депутат также рассказала, что "сексистские заявления руководителя "Слуг народа" вызвали настоящее возмущение среди женщин-военнослужащих Вооруженных сил".

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"Мы с коллегами получаем сотни смс с требованием защитить право украинок занимать самые высокие государственные должности, в том числе в секторе безопасности и обороны", – добавила она.

По словам Геращенко, на следующей сессионной неделе фракция "Европейской солидарности" потребует от Регламентного комитета рассмотреть вопрос об отстранении Арахамии от заседаний.

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