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"Новый закон по Донбассу лучше пока не продвигать" – Зеленский назвал причину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 ноября, 19:05
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Новый закон может спровоцировать эскалацию на востоке Украины
Президент рассказал, что случится, если будет закон о Донбассе
Президент рассказал, что случится, если будет закон о Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что принятие нового закона о статусе Донбасса может негативно отразиться на ситуации, которая сейчас на востоке Украины.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Дом" Алексея Мацуки, президент Зеленский заявил, что Украине не стоит сейчас продвигать принятие закона о переходном периоде на Донбассе и в Крыму. По его оценке, это может стать поводом для эскалации со стороны России. Да и Запад не в восторге.

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"Минск" ему ( Евросоюзу – ред.)не нравится, но, других базовых договоренностей нет", – сказал он.

Президент заявил, что не считает необходимым в настоящее время продвигать вопрос переходного правосудия, поскольку принятие соответствующего закона приведет к эскалации ситуации на Донбассе и не встретит поддержки союзников Украины.

Как решить конфликт

Президент Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Также Зеленский заявлял, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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