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Новый канцлер ФРГ забыл о Боге – подробности инцидента

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
8 декабря, 18:45
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В Германии присяга может быть принята без религиозного подтверждения
Олаф не произнес традиционную речь
Олаф не произнес традиционную речь / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время присяги на должность новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц не сказал фразу, которую обычно говорят, вступая в должность. Об этом сообщается на сайте Бундестага.

Шольц стал вторым канцлером в истории Германии, который во время присяги не упомянул Бога.

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"Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", – сказал Шольц.

Олаф принадлежал к евангелической церкви, однако покинул ее. Сейчас он о себе отзывается, как о нерелигиозном человеке.

Напомним, что социал-демократ Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовали 395 депутатов из 707.

Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и его правительством.

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