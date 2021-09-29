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Новые методики работы! Бывший эксперт шоу экстрасенсов получил топ-должность в СБУ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 13:05
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Андрей Лысюк сыграл роль эксперта-криминалиста в популярном украинском шоу
Андрей Лысюк ранее состоял в партии "Слуга народа". Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Лысюк ранее состоял в партии "Слуга народа". Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк, который был экспертом программы "Следствие ведут экстрасенсы", стал заместителем в главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Об этом сообщил спикер Inform Napalm Михаил Макарчук на своей странице в Facebook.

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"Простите, тут даже я прозрел… Новые методики работы и оперативного искусства по выявлению преступлений методом экстрасенсорных способностей", – написал Макарчук.

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Что известно об Андрее Лысюке

  • Андрей Лысюк — выпускник юрфака академии СБУ, работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, параллельно возглавлял адвокатское объединение, охранял Тигипко и выступал экспертом на телевидении.
  • В 2019 году был избран депутатом от "Слуги народа", однако через несколько месяцев сложил полномочия, объяснив это военной службой, на которую он заступил в ходе предвыборной кампании.
  • Его кресло в Раде заняла Елена Хоменко, которая ранее занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95".
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Также напомним, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу СБУ Киева.

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