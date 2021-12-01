Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Никого не сбил? Зеленский приехал в Раду (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 декабря, 09:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несколько дней назад кортеж президента уже попал в громкий скандал, когда едва не наехал на журналистку
Зеленский приехал в Раду. Коллаж "Сегодня"
Зеленский приехал в Раду. Коллаж "Сегодня"

Кортеж президента Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где он выступит с ежегодным обращением.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Реклама

Отметим, что накануне пресс-секретарь главы государства Сергей Никифором говорил, что Зеленский будет к 10 часам утра в парламенте. Там он обратится к депутатам с ежегодным посланием, в котором расскажет о внутренней и внешней ситуации вокруг Украины.

Напомним, 26 ноября после большой пресс-конференции президент пытался уехать, но его кортеж окружила толпа журналистов. В какой-то момент на выезде автомобиль из кортежа Зеленского травмировал журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзюбу, которую пришлось увезти на скорой помощи.

Реклама

Что под Радой и у депутатов

  • Сегодня уже с самого утра весь центр Киева перекрыт, полиция оцепила правительственный квартал. Активисты заблокировали улицы Крещатик, Михайловская, Костельная и другие. Под здание ВР и в окрестностях огромное количество правоохранителей.
  • Накануне депутатам дали установку относительно обращения Зеленского в Раде. Заместитель председателя ВР Александр Корниенко предупредил нардепов, что не будет никаких вопросов к главе государстве.
  • Читайте также все подробности большой пресс-конференции Зеленского, где было не только много информации, но и не мало скандалов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Перепалка Зеленского и Бутусова по "вагнергейту": главные вопросы, на которые нет ответа Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Стреляет из гаубицы и спорит с президентом. Что сделают с журналистом Бутусовым Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

82 880

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять