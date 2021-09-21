Никакого наступления: военные назвали путь к освобождению Донбасса

Недавно Данилов заявил, мол, украинская армия может освободить Донбасс, а Арестович говорил, что всего за 3-5 дней

ВСУ не собираются идти в наступление. Коллаж "Сегодня"

После недавних заявлений о возможном силовом освобождении Донбасса от российских оккупантов, Министерство обороны Украины заявило, что военно-политическое руководство страны не собирается применять армию, а рассчитывает на политико-дипломатическое решение конфликта. Об этом говорится в ответе МОУ Українським новинам.

В ведомстве отметили, что украинская армия на сегодняшний день готова как к возможному обострению военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины, так и к эскалации боевых действий на Донбассе.

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"Вместе с тем, с целью избежания значительных человеческих потерь, военно-политическим руководством Украины определен как приоритетный политико-дипломатический путь урегулирования вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей", – заявили в МОУ.

Освобождение Донбасса "одним махом"?

Российские пропагандисты периодически выдают фейки о якобы планируемых наступлениях ВСУ на Донецк и Луганск, а на российских ток-шоу обвиняют руководство Украины в намерении взять Донбасс силой, где, по их словам, якобы только гражданское население.

В эту пропагандистскую истерию очень хорошо могут вписываться заявления украинских политиков, которые представляют власть, и использоваться оккупантами против нас. Например, секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявлял, мол, ВСУ могут взять Донецк и Луганск, если будет дана команда. Хотя, конечно, он это говорил в контексте возможностей ВСУ, а не конкретно о планах наступать.

После него похожим заявлением отметился советник главы Офиса президента, спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. Он заявил, что взять Донбасс можно за 3-5 дней, пока Путин будет болеть.

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