Борьба за "скифское золото": оккупанты из Крыма пожаловались в суд – что дальше

Doodle Сегодня

27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…

История дня - за минуту