Борьба за "скифское золото": оккупанты из Крыма пожаловались в суд – что дальше

Верховный суд Нидерландов получил от музеев временно оккупированного Крыма обращение об отмене решения Амстердамского апелляционного суда относительно передачи Киеву "скифского золота".
Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк, передает Agenzianova.
"Жалоба подана. Следующий шаг — инициировать предварительный административный процесс", — сказал он.
Далее по теме
Отмечается, что дата слушания в апелляции еще не назначена.
Что известно
- Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
- Президент Украины приветствовал решение суда, отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
- Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
- Однако Кремль не согласен с решением суда и в ближайшее время собирается подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
- Кроме того, в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота". Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов записал видеокомментарий.