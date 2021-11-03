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"Нет и никогда!" – президент Грузии отказала Саакашвили в помиловании

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 ноября, 21:40
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Саломе Зурабишвили уверена, что нет оснований для помилования бывшего президента
Зурабишвили не считает, что можно помиловать Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
Зурабишвили не считает, что можно помиловать Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Главе Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, третьему президенту Грузии (2004-2013 годы) Михеилу Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет и был арестован, не стоит надеяться на президентское помилование. Об этом вновь заявила нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Слова президента Грузии передало агентство "Грузия online".

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Не поддержала

"Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна – "Нет и никогда!". На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу", – заявила Саломе Зурабишвили.

По словам политика, Саакашвили не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости. Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию в стране.

Вместо помилования, по мнению Зурабишвили, бывший лидер страны заслуживает особого обращения – власти должны воспринимать Саакашвили как "особого заключенного" и принять меры для того, чтобы ухудшение его состояния здоровья не было использовано для "политических спекуляций".

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