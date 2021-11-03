"Нет и никогда!" – президент Грузии отказала Саакашвили в помиловании

Главе Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, третьему президенту Грузии (2004-2013 годы) Михеилу Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет и был арестован, не стоит надеяться на президентское помилование. Об этом вновь заявила нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Слова президента Грузии передало агентство "Грузия online".
Не поддержала
"Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна – "Нет и никогда!". На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу", – заявила Саломе Зурабишвили.
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По словам политика, Саакашвили не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости. Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию в стране.
Вместо помилования, по мнению Зурабишвили, бывший лидер страны заслуживает особого обращения – власти должны воспринимать Саакашвили как "особого заключенного" и принять меры для того, чтобы ухудшение его состояния здоровья не было использовано для "политических спекуляций".
Ситуация
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него – сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.