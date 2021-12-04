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Немецкая Bild "отдала" Львов Австрии в случае нападения России – карта

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
4 декабря, 18:32
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Одна из ведущих газет ФРГ вернула городу Льва на карте старое название – Lemberg
СМИ прогнозирует раскол
СМИ прогнозирует раскол / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая газета Bild, опубликовавшая план вероятного вторжения российских войск на территорию Украины, указала старое название Львова – Лемберг. Так называли город в 1772-1918 годах, когда он был столицей австрийской провинции – Королевства Галиции и Лодомерии.

В то же время название Львова тянется со времен Киевской Руси. Ведь город был назван в честь сына короля Даниила Галицкого в 13-м веке.

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А название Lemberg официально появилось во время правления Габсбургов – одной из самых могущественных династий монархов Европы того времени. Тогда даже официальный административный язык во Львове был немецкий.

При Средневековье некоторые польские документы именуют город как Леополис или Леополь.

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В то же время нельзя сказать, что название Лемберг появилось в 18-м веке. На самом деле, первоначальное название, которое было несколько иным – Lamburg – встречается в документах польских королей.

Историки констатируют, что со времен образования города Льва отмечалось влияние германской общины.

Этим можно объяснить, почему немецкая газета Bild указала "австрийское название" города Льва. В то же время, судя по карте, можно понять, что читатели газеты не слишком широко разбираются в украинском вопросе. В частности, речь идет и о географии. Ведь для удобства авторы материала даже указали Украину на карте мира, очевидно, чтобы было понятно, где находятся Львов, Киев и другие украинские города в Европе.

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Напомним, что ранее сразу два влиятельных западных медиа – американское издание The Washington Post и немецкая газета Bild – опубликовали вероятный план нападения войск Российской Федерации на территорию Украины. Так, согласно карте, СМИ предполагают вторжение со стороны Крыма, ОРДЛО и даже территории Беларуси. По этим же данным, Россия, возможно, планирует атаку с помощью танковых дивизий, десантных войск и даже готова задействовать военные корабли в акватории Черного моря для высадки на берег Одесской области.

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