Не то Лерос показывал Зеленскому: Ярош дал смешной совет политикам

Ярош считает, что лучше бы Гео Лерос показал Зеленскому другой жест

Ярош прокомментировал ситуацию с Гео Леросом / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший лидер "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош, которые недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посоветовал политикам избегать некоторых жестов. Свой совет он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Комментируя ситуацию с нардепом Гео Леросом, который показал президенту Украины средний палец, Ярош посоветовал лучше показывать дулю.

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"Внимание! Иностранный "фак" ( средний палец- ред.) вытесняет аутентичный дуля. И это небезопасно. Вот смотрите, депутат показывает президенту "фак", и ему выдвигают подозрение. А если бы показал дулю – ничего бы не выдвинули. Ибо фига – свое, родное в отличие от заимствованного "фака". Шире используем дулю! Сохраняем аутентичное", – написал он.

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