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"Не смеши мои трусы". Украина реагирует на вчерашний разговор с Кремлем

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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27 января, 10:53
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Зорян Шкиряк и Дмитрий Гудков прокомментировали заявление Москвы касательно поставок оружия ОРДЛО
Эксперты рассказали свое мнение касательно урегулирования ситуации на Донбассе
Эксперты рассказали свое мнение касательно урегулирования ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не собиралась поставлять оружие т.н "ДНР" и "ЛНР", суть заявлений об этом была совсем в другом. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Путин выбрал путь уничтожения Украины как самостоятельного государства. И когда говорят о поставках в ОРДЛО оружия – "не смешите мои трусы", боевики и так вооружены российским оружием, там действуют российские войска", – сказал он.

Также он отметил, что если украинская нация будет едина, то никому в голову не придет нападать на нашу страну.

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"Украинская нация на самом деле едина, нужно верить своим войскам. Все, кто выступает за мир любой ценой – предатели. Никто не поставит украинцев на колени. Путин не придет, если будет знать, что нация едина", – сказал Шкиряк.

В тоже время российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что главная цель президента РФ – вернуться в центр международной политики.

"У Путина нет цели начать полномасштабную войну, он от этого теряет все. Цель – вернуться в центр международной политики, сделать так, чтоб с его мнением считались. Частично он добился этого и может продать внутри страны. Краткосрочно он решил свои задачи, но в долгосрочной перспективе запад объединился вокруг Украины. Путин стал для Запада человеком, с которым не нужно иметь дел, он встал в ряд с Ким Чен Ыном и Лукашенко", – сказал он.

Народные депутаты, комментируя ситуацию считают, что пока рано еще говорить о каком-либо перемирии, так как нет доверия к заявлениям и словам чиновников.

"Доверия к словам нет, ничего такого, что можно было бы разобрать на куски в вопросах перемирия", – сказал нардеп Роман Костенко.

Парламентарий Виктория Сюмар считает, что сейчас рано ставить точку в вопросе перемирия так как задача России – легализовать сепаратистские "республики".

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Что произошло

Ситуация становится напряженной из-за заявлений российских чиновников о том, чтобы поставить вооружение на оккупированные территории Донбасса якобы для сдерживания "агрессии Киева". Это произошло на фоне поставок военно-технической помощи Украине от Запада.

Накануне в Киев прилетел третий самолет с военной помощью от США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Четвертый самолет с американским оружием уже вылетел с авиабазы Довер в штате Делавэр и направляется в аэропорт "Борисполь".

В данный момент решения по оружию для т. н. "ДНР" и "ЛНР" еще не принято. Путин может рассмотреть этот вопрос только после докладов Минобороны и Генштаба.

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26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.

Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

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