Не исключают отравление: у МВД есть две версии смерти Полякова – СМИ

Министерство внутренних дел Украины, несмотря на результаты вскрытия, не исключает, что смерть народного депутата Антона Полякова могла быть умышленным убийством.
Об этом пишет "Страна" со ссылкой на личные источники в правоохранительных органах.
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Версии смерти Антона Полякова
По данным СМИ, правоохранители отрабатывают две версии смерти Антона Полякова.
"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - сказал источник.
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
- 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.