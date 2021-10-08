Не исключают отравление: у МВД есть две версии смерти Полякова – СМИ

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти народного депутата, СМИ пишут о нескольких версиях

У копов есть две версии смерти Антона Полякова / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство внутренних дел Украины, несмотря на результаты вскрытия, не исключает, что смерть народного депутата Антона Полякова могла быть умышленным убийством.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на личные источники в правоохранительных органах.

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Версии смерти Антона Полякова

По данным СМИ, правоохранители отрабатывают две версии смерти Антона Полякова.

"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - сказал источник.

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Что известно об Антоне Полякове?