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"Не хватает ума": Разумков предложил, как покончить с "вагнергейтом"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 ноября, 20:24
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Дмитрий Разумков считает, что нарушение законов было и необходимо расследование
Разумков считает, что Офис президента нужно проверить на детекторе лжи / Коллаж "Сегодня"
Разумков считает, что Офис президента нужно проверить на детекторе лжи / Коллаж "Сегодня"

Скандал с "вагнеровцами" продемонстировал, что в Офисе президента (ОП) разрушены вертикали власти, что там не знают, как красиво выйти из скандала и, что действия главы ОП имеют признаки преступления.

Об этом рассказал бывший глава Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков в эфире программы "Черговий по країні" на телеканале "Украина 24".

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Вертикаль власти нарушена

"Все это демонстрирует, как разрушены вертикали власти. Правильно говорят, что не руководитель Офиса президента должен отдавать такие приказы. Однако, к сожалению, это стало уже практикой. Действительно, это очень похоже на преступление и на превышение служебных полномочий (я говорю не про Бурбу). Сегодня хотелось бы услышать и от руководителя Офиса президента, был ли такой разговор, передавал ли он такие поручения, получал ли он их от президента. А уже после этого дальше разбираться", – заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Совет

Бывший спикер парламента выразил удивление, что этого не было до сих пор сделано. Также он предложил свой вариант, как Офису выйти из сложившейся сложной ситуации.

"Мне удивительно, что в Офисе президента не хватает ума, чтобы понять, что и как надо сделать... Первое – действительно, всех нужно отстранить, в том числе и руководителя Офиса. Всех проверить, как и предлагалось, на детекторе лжи, чтобы понять, была ли утечка, небрежность ли это, измена ли это. Если это было сделано, чтобы сорвать эту операцию, то это не только ошибка, за которую нужно также отвечать", – отметил Разумков на телеканале "Украина 24".

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По словам Разумкова, несмотря на то, были ли это ошибка и халатность, или это преступление, важно, чтобы люди несли ответственность за произошедшее.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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