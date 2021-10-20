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"Не хочу, чтобы по мне плакали": Третьякова удивила рассуждениями о смерти

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 октября, 12:37
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Комментируя смерть Полякова, нардеп неожиданно вспомнила об эвтаназии
Третьякова философски объяснила отношение к смерти. Коллаж "Сегодня"
Третьякова философски объяснила отношение к смерти. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что не радовалась гибели нардепа Антона Полякова и высказала свое мнение в вопросе жизни и смерти. Также она готова покинуть пост главы комитета, если так решит ее политсила. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

Она не признала, что ее высказывания по поводу смерти Полякова были неэтичными.

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"Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет … Каждый человек сталкивается со смертью близкого. И как человек должен реагировать на это? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни. Я не считаю, что в моих высказываниях (про смерть Полякова. – Ред.) были неэтические вещи. Меня обвиняют, что я ненавижу людей – это не так", – заявила Третьякова и добавила, что не радовалась смерти Полякова.

Нардеп также отметила, что готова принять любое решение фракции относительно ее возможного увольнения из комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Если фракция считает, что я должна быть на этом месте – я буду. Если фракция считает, что не должна – я буду продолжать свою работу и вносить законопроекты, независимо от должности", – добавила она.

Скандал с Третьяковой

  • 8 октября, в день смерти Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав: "одним врагом меньше".
  • В тот же день Третьякова опозорилась новой перепиской про Полякова, попросив депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
  • В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничиться.

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