"Не хочу, чтобы по мне плакали": Третьякова удивила рассуждениями о смерти

Комментируя смерть Полякова, нардеп неожиданно вспомнила об эвтаназии

Третьякова философски объяснила отношение к смерти. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что не радовалась гибели нардепа Антона Полякова и высказала свое мнение в вопросе жизни и смерти. Также она готова покинуть пост главы комитета, если так решит ее политсила. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

Она не признала, что ее высказывания по поводу смерти Полякова были неэтичными.

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"Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет … Каждый человек сталкивается со смертью близкого. И как человек должен реагировать на это? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни. Я не считаю, что в моих высказываниях (про смерть Полякова. – Ред.) были неэтические вещи. Меня обвиняют, что я ненавижу людей – это не так", – заявила Третьякова и добавила, что не радовалась смерти Полякова.

Нардеп также отметила, что готова принять любое решение фракции относительно ее возможного увольнения из комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Если фракция считает, что я должна быть на этом месте – я буду. Если фракция считает, что не должна – я буду продолжать свою работу и вносить законопроекты, независимо от должности", – добавила она.

Скандал с Третьяковой