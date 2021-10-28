"Не допустить смерти Саакашвили": Денисова объяснила, что нужно срочно сделать

Украинский омбудсмен рассказала о своем визите в тюрьму к Михеилу Саакашвили

Денисова смогла провести несколько часов с Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Здоровье третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави уже 27 дней, ухудшается с каждой минутой. Поэтому необходимо немедленно решать вопрос о его госпитализации.

Об этом заявила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая 27 октября проведала Саакашвили в заключении.

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Принудительное кормление

"Ситуация с ухудшением его состояния здоровья уже переходит на минуты, а не на дни... Вывод один: очень опасная сейчас ситуация. Я бы очень хотела, чтобы врачи в Грузии, которые заботятся о здоровье Михаила Саакашвили, обратили на это внимание и отреагировали, что нужно уже сейчас принимать реанимационные меры, чтобы не допустить смерти Саакашвили", – заявила Денисова в эфире телеканала "Украина 24".

Украинский омбудсмен отметила, что политик очень категоричен и он согласится на госпитализацию лишь в больницу, которую считает безопасной. От принудительного кормления он тоже отказывается.

"Он отказался категорически, но согласно протоколу содержания, утвержденному Министерством юстиции Грузии, они могут применить такое принудительное кормление. Это определяет тюремный врач – при каких обстоятельствах это может возникнуть – уже если, например, в бессознательности находится заключенный пациент. Он созывает экспертов-врачей и они вместе принимают решение о применении принудительного кормления. Но мы все знаем, что есть практика и решение ЕСПЧ... где ясно сказано, что принудительное кормление – это нарушение Конвенции защиты прав человека и основных свобод (статья 3). Это приравнивается к пыткам", – отметила Денисова в эфире телеканала "Украина 24".

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Как развивалась ситуация 27 октября