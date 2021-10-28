"Не допустить смерти Саакашвили": Денисова объяснила, что нужно срочно сделать

Здоровье третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави уже 27 дней, ухудшается с каждой минутой. Поэтому необходимо немедленно решать вопрос о его госпитализации.
Об этом заявила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая 27 октября проведала Саакашвили в заключении.
Принудительное кормление
"Ситуация с ухудшением его состояния здоровья уже переходит на минуты, а не на дни... Вывод один: очень опасная сейчас ситуация. Я бы очень хотела, чтобы врачи в Грузии, которые заботятся о здоровье Михаила Саакашвили, обратили на это внимание и отреагировали, что нужно уже сейчас принимать реанимационные меры, чтобы не допустить смерти Саакашвили", – заявила Денисова в эфире телеканала "Украина 24".
Украинский омбудсмен отметила, что политик очень категоричен и он согласится на госпитализацию лишь в больницу, которую считает безопасной. От принудительного кормления он тоже отказывается.
"Он отказался категорически, но согласно протоколу содержания, утвержденному Министерством юстиции Грузии, они могут применить такое принудительное кормление. Это определяет тюремный врач – при каких обстоятельствах это может возникнуть – уже если, например, в бессознательности находится заключенный пациент. Он созывает экспертов-врачей и они вместе принимают решение о применении принудительного кормления. Но мы все знаем, что есть практика и решение ЕСПЧ... где ясно сказано, что принудительное кормление – это нарушение Конвенции защиты прав человека и основных свобод (статья 3). Это приравнивается к пыткам", – отметила Денисова в эфире телеканала "Украина 24".
Как развивалась ситуация 27 октября
- Утром Саакашвили в очередной раз отказался от перевода в тюремную больницу.
- Днем с именитым узником смогла встретиться Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. О своих первых впечатлениях она написала в своем телеграм-канале.
- Пытался к Саакашвили пройти украинский журналист Дмитрий Гордон. Однако по прилету в Тбилиси его даже не выпустили из аэропорта.
- Вечером по возвращении в Киев Дмитрий Гордон заявил, что будет стараться добраться до Михеила Саакашвили, несмотря на то, что его не хотят пускать в Грузию. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня" в аэропорту "Борисполь".
- Вечером еще один адвокат политика зачитал новое письмо Саакашвили, в котором тот отказался от всякого связанного с голодовкой лечения, забора у него анализов, оказания услуг бригады реанимобиля и обследований.
- В эфире телеканала "Украина 24" Дмитрий Гордон заявил, что с грузинским политиком мечтают расправиться "воры в законе", с которыми Саакашвили навел порядок будучи президентом Грузии.