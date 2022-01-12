Назначайте на 17-е! Порошенко собрался в суд, но без наручников

Пятый президент Украины Петро Порошенко по прилету готов явиться в Печерский суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщили его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.
"Требуем от судьи назначить судебное заседание на 17 января, чтобы обеспечить Порошенко по прибытию в Украину участие в заседании. Никаких оснований для принудительной доставки в суд или задержания не существует. Он готов добровольно прибыть в суд", – сказал Головань
Игорь Головань также отметил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.
В тоже время Новиков отметил, что Порошенко вернется 17 января в 09:00 на самолете, который приземлится в аэропорту Киева им. Сикорского.
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Также адвокат подчеркнул, что лидер "Европейской Солидарности" возвращается добровольно, он не находится в розыске.
В чем подозревают Порошенко
- Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
- 17 декабря днем следователи бежали за машиной Порошенко, надеясь вручить ему повестку. Через несколько часов политика заметили в международном аэропорту Киева. А 18 декабря он сообщил, что отправился в давно запланированный дипломатический визит за границу.
- Пока в пяти уполномоченных органах решают судьбу политика и бизнесмена Петра Алексеевича, он сам раздает интервью за границей. Он рассказал, что ради допроса в Государственном бюро расследований не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
- 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко по ходатайству прокуроров, которые не дождались ответов на свои вопросы. Порошенко после ареста его имущества свою реакцию политик опубликовал на своих страницах в соцсетях.
- 12 января Порошенко подтвердил, что 17 января вернется в Украину из Варшавы (Польша), и предупредил власть, чтобы его не пугали арестом.