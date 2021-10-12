Настроены решительно: в Гаагском суде взялись за Россию из-за украинских военных кораблей

Украина сегодня, 12 октября, доказывает в Арбитражном суде в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей

Захваченные в Керчи украинские военные корабли. Фото: архивное, из открытых источников

Украинская сторона на слушаниях Арбитражного суда в Гааге 12 октября в деле против России из-за захвата ФСБ украинских военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в 2018 году, заявила о грубом нарушении российской стороной Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом агент Украины Оксана Золотарева сказала в своей вступительной речи.

Реклама

Она добавила, что когда Россия только арестовала наши суда, она опиралась на Конвенцию ООН по морскому праву для оправдания своих действий. Однако сейчас Россия настаивает на том, что ее действия не подпадают под регулирование Конвенции.

"Единственное в чем Россия последовательная, так это в стремлении избежать ответственности за свои действия", – добавила Золотарева.

Она также отметила, что "арест Россией наших военных кораблей стал небывалым прецедентом".

Реклама

Золотарева сказала, что на этой неделе "все, о чем просит Украина – это чтобы Арбитраж признал свою юрисдикцию по этому делу".

"Мы убеждены, что представленные вам материалы без каких-либо сомнений указывают на наличие у вас юрисдикции. Хотя между нами и много споров, на этом слушании мы стремимся решить узкий вопрос в рамках Конвенции ООН по морскому праву о нарушении Россией нашего суверенитета при аресте и задержании украинских военных кораблей и их членов экипажа. Этот арбитраж компетентен рассматривать данный спор. Сегодня мы докажем, почему арбитраж должен отбросить все возражения России против юрисдикции", – подчеркнула Золотарева.

В МИД Украины также заявили о четкой позиции в данном деле.

Реклама

"Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, удерживать и осуществлять судебное преследование. Украину представляет мощная команда высокопрофессиональных украинских и международных юристов. Настроены решительно, чтобы доказать ничтожность аргументов России и привлечь ее к международной правовой ответственности", – отметил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Захваченные ФСБ России украинские моряки

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля "незаконно пересекли госграницу России".

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, обвинив их по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы. Украинские моряки находились в московском СИЗО.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

Ранее мы сообщали, что семьи захваченных моряков получат по 100 тысяч гривен от МинВОТ.

Также напомним, Великобритания выступила за ужесточение санкций против России из-за агрессии на Азове.