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"Наш славянский союз": Кива выступил за слияние Украины и РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
28 декабря, 15:40
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Нардеп оправдал оккупацию Крыма в разговоре с российскими пропагандистами
Илья Кива сделал новое заявление об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Илья Кива сделал новое заявление об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.

Об этом он сказал в эфире российского федерального телеканала Россия 1.

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По словам Кивы, последние 8 лет Россия наращивала военный потенциал, чтобы теперь "диктовать условия" и забрать "свое" – всю территорию Украины.

"Сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе", – сказал он.

Ведущая Ольга Скабеева на подобные заявления даже пыталась остановить Киву, сказав, что он "опасно рассуждает". Однако депутат продолжил транслировать тезисы российской пропаганды.

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"Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения... Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", – сказал Кива.

Кроме того, он призывал Россию "сыграть ключевую роль в будущем страны". Кива также заявил, что "славянские народы" якобы должны объединиться для противостояния Западу, ведь Украина, по его мнению, сейчас является "колонизированной".

Отметим, заявления Илья Кивы, в соответствии с Уголовным кодексом, можно трактовать как действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват госвласти.

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Кроме того, в Украине подготовлен законопроект, который предусматривает штрафование за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупацию ею территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать оккупацию Крыма.

Последние новости о Киве

  • 16 ноября дома у Кивы проходили обыски. Уголовное производство, из-за которого пожаловали правоохранители, касается части 1 статьи 263: "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". А все из-за опубликованного им в октябре видео.
  • В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский лишил народного депутата права носить наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
  • Кива заявил, что лишение его оружие нарушает закон, так как нет решения суда и он будет обращаться в суд.
  • Кроме того, Киву не лишали ученой степени – МОН раскрыло правду.

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