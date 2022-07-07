"Наркоман, пошел отсюда": в Одесской области чиновники устроили драку в райсовете (видео)

О причинах конфликта пока неизвестно

В Белгород-Днестровском райсовете произошла драка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области на внеочередной сессии Белгород-Днестровского райсовета произошла драка двух чиновников.

Прямо во время заседания сцепились пришедший на сессию мэр Аккермана Виталий Граждан (представитель ОПЗЖ) и зять экс-главы ОГА Сергея Гриневецкого и по совместительству глава райсовета Григорий Мельниченко (член партии "Доверяй Делам"), пишет "Думская".

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Что точно стало причиной конфликта, пока неизвестно. Чиновники начали оскорблять друг друга, обзывать "наркоманами", "извращенцами" и "п***расами", и вскоре затеяли драку. Оппоненты обменялись несколькими ударами по лицу, Виталий Граждан на секунду упал, но смог выдавить оппонента из президиума.

Напомним, в январе в горсовете Одессы устроил драку депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.

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В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной охраны получили травмы.