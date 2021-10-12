Нардеп Поляков готовился стать мэром Чернигова

У 33-летнего умершего при загадочных обстоятельствах народного депутата Антона Полякова были большие планы на свое политическое будущее. Он собирался быть одним из лидеров новой политической партии и имел мэрские амбиции.
Об этом он заявил год назад в интервью региональному телеканалу "UA: ЧЕРНИГОВ".
Во время интервью в 2020 году Антон заявил, что на 99% был уверен – он будет претендовать на должность городского головы Чернигова. Но кандидатом от какой партии пойдет, тогда еще не решил, поскольку имел несколько предложений от разных политических сил.
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"На данном этапе проходят переговоры с двумя партиями. Первую назвать могу. Она относится к моей депутатской группе. Были предложения и по развитию этой политической силы на Черниговщине. Это – партия "За будущее", – заявил тогда молодой политик.
Новая партия
Среди других планов на свое политическое будущее Антон Поляков рассматривал возможность вступить в будущую партию коллеги Евгения Шевченко.
"Мы с Антоном дружили. Мы сидели рядышком, когда Антон еще был в нашей фракции. Мы с Антоном постоянно общались… Это для меня личная потеря. Я видел Антона Полякова в своей будущей политической силе – он даже был в шорт-листе этом. Мы с ним об этом говорили много ", – заявил Евгений Шевченко в эфире ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В 2019 году Антон Поляков как кандидат от партии "Слуга народа" выиграл выборы в одномандатном избирательном округе №206 в Черниговской области у действующего тогда депутата парламента, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Поляков набрал 33,15%, голосов избирателей, Микитась – 22,23% голосов. Третье место занял выдвиженец от "Радикальной партии Олега Ляшко", глава Черниговского районного совета Александр Ларченко – он набрал 7,08%.
- 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
- 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.