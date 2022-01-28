Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Власть События

Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 14:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также политики решили разобраться, сможет ли дипломатия остановить войну

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 28 января, в 21:00 эксперты обсудят нападет ли Российская Федерация на Украину и не только.

Реклама

"Что делать?" – вопрос, который сегодня чаще всего задают себе украинцы. Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?

В повестке вечера следующие вопросы:

  • Как рядовым украинцам защитить свои семьи и свою Родину?
  • Нападет ли Путин, и причем здесь Олимпиада в Китае?
  • Сможет ли дипломатия остановить войну?
  • Почему власть отказывается приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?

Среди гостей студии:

Реклама
  • Виталий Кличко – мэр Киева;
  • Сергей Кривонос – генерал Вооруженных сил Украины;
  • Сергей Притула – волонтер, общественный деятель;
  • Евгений Киселев – журналист, политический обозреватель;
  • Наталия Королевская – народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
  • Сергей Рахманин – народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Андрей Загороднюк – министр обороны Украины (2019-2020);
  • Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (2014–2019);
  • Андрей Илларионов – эксперт "Украинского института будущего";
  • Ирина Щиголь – резервист 112-ой отдельной бригады территориальной обороны;
  • Елена Белецкая – глава "Украинского женского караула";
  • Марк Бабот – подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

От участия в эфире отказались:

  • Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины;
  • Алексей Резников – министр обороны Украины;
  • Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины;
  • Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины;
  • Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украины.

Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

161 072

заболело за неделю в Украине

+96%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять