Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

Также политики решили разобраться, сможет ли дипломатия остановить войну

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 28 января, в 21:00 эксперты обсудят нападет ли Российская Федерация на Украину и не только.

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"Что делать?" – вопрос, который сегодня чаще всего задают себе украинцы. Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?

В повестке вечера следующие вопросы:

Как рядовым украинцам защитить свои семьи и свою Родину?

Нападет ли Путин, и причем здесь Олимпиада в Китае?

Сможет ли дипломатия остановить войну?

Почему власть отказывается приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?

Среди гостей студии:

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Виталий Кличко – мэр Киева;

Сергей Кривонос – генерал Вооруженных сил Украины;

Сергей Притула – волонтер, общественный деятель;

Евгений Киселев – журналист, политический обозреватель;

Наталия Королевская – народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";

Сергей Рахманин – народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Андрей Загороднюк – министр обороны Украины (2019-2020);

Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (2014–2019);

Андрей Илларионов – эксперт "Украинского института будущего";

Ирина Щиголь – резервист 112-ой отдельной бригады территориальной обороны;

Елена Белецкая – глава "Украинского женского караула";

Марк Бабот – подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

От участия в эфире отказались:

Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины;

Алексей Резников – министр обороны Украины;

Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины;

Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины;

Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украины.

Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.