Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 28 января, в 21:00 эксперты обсудят нападет ли Российская Федерация на Украину и не только.
"Что делать?" – вопрос, который сегодня чаще всего задают себе украинцы. Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?
Далее по теме
В повестке вечера следующие вопросы:
- Как рядовым украинцам защитить свои семьи и свою Родину?
- Нападет ли Путин, и причем здесь Олимпиада в Китае?
- Сможет ли дипломатия остановить войну?
- Почему власть отказывается приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?
Среди гостей студии:
- Виталий Кличко – мэр Киева;
- Сергей Кривонос – генерал Вооруженных сил Украины;
- Сергей Притула – волонтер, общественный деятель;
- Евгений Киселев – журналист, политический обозреватель;
- Наталия Королевская – народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
- Сергей Рахманин – народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Андрей Загороднюк – министр обороны Украины (2019-2020);
- Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (2014–2019);
- Андрей Илларионов – эксперт "Украинского института будущего";
- Ирина Щиголь – резервист 112-ой отдельной бригады территориальной обороны;
- Елена Белецкая – глава "Украинского женского караула";
- Марк Бабот – подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.
От участия в эфире отказались:
- Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины;
- Алексей Резников – министр обороны Украины;
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины;
- Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины;
- Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украины.
Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.