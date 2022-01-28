"Вернем в "славянское лоно": Лукашенко сказал, введет ли войска в Украину

По мнению Лукашенко, Запад хочет "утопить в крови славянское братство"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет "вернуть Украину в лоно славянства", однако участвовать в войне на украинской территории не намерен.

Такое заявление он сделал 28 января, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает "Белта".

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"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам. Как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко / Фото: БЕЛТА

Он высказал мнение, что Украина становится предметом закулисного торга.

"Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Комментируя возможность участия белорусской армии в войне на территории Украины, Лукашенко отметил:

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"Я не пошлю (войска – ред.) на чужую территорию, воевать мы не будем".

По словам Лукашенко, белорусская армия создана для того, чтобы страна могла защищать себя на своей территории.

"Придут убивать – получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории", – добавил он.

Лукашенко готов вступить в войну при двух условиях

Александр Лукашенко добавил, что война может начаться, если будет прямая агрессия против Беларуси или же против России.

"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй: если на нашего союзника – Россию совершат непосредственное нападение, и агрессия будет совершена против территории Российской Федерации", – заявил Лукашенко.

Также он отметил, что если на Беларусь совершат нападение, то в стране сразу же "будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю".

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Беларусь готовит военные учения с Россией

Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Россия уже перебросила в Беларусь истребители Су-35С.

Лукашенко стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии. По его словам, такие действия необходимо применить для защиты, поскольку украинцы якобы первые начали перебрасывать к южной границе свои войска.

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.