Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Черноморец - Шахтер: онлайн 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Власть События

Нардепов "слили" в НАБУ: Сытник рассказал о "деньгах в конвертах"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
27 октября, 19:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Агентство реагирует на все заявления, которые им поступают
Бюро реагирует на заявления согласно законодательству.
Бюро реагирует на заявления согласно законодательству. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Национальное антикоррупционное бюро поступило более десяти заявлений о получении народными депутатами денег "в конвертах". Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений — более десятка", – сказал Сытник отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Также он отметил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Реклама

Зарплаты в конвертах, что известно:

  • Член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах. "Ко мне лично никто не подходил, но, как мне объяснили, боялись, что я сдам эту информацию, напишу в САП или НАБУ", – рассказывал он.
  • Анна Скороход, исключенная из фракции "Слуга народа", также заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа".
  • Шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина рассказала, что во фракции "Слуга народа" Верховной Рады доплачивают нардепам по 20 тысяч долларов за "правильные голосования".
  • Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.uа" Светлана Крюкова в эфире ток-шоу рассказала, что большинство депутатов от партии "Слуга народа" пришли к выводу, что им лучше голосовать, никуда не вляпываться и зарабатывать свои 15-25 тысяч долларов, потому что более конкурентную зарплату в ближайшие 2,5 года они не найдут.

Несмотря на громкие заявления, никто из них не предоставил никаких доказательств.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

146 548

заболело за неделю в Украине

+45%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять