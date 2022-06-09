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На киевском вокзале ввели тотальный досмотр пассажиров: что ищут и как долго

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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9 июня, 23:32
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Лишь за первый день выявили 6 случаев перевозки оружия и даже боекомплекта
На вокзал теперь нужно приезжать заранее - с запасом времени на проход "рамки"
На вокзал теперь нужно приезжать заранее - с запасом времени на проход "рамки"

В четверг, 9 июня, на центральном железнодорожном вокзале Киева показали, что из себя представляет проверка пассажиров, а также встречающих и провожающих граждан. Еще вчера система контроля работала в тестовом режиме, сегодня – уже в рабочем.

Другими словами, вещи и карманы всех тех, кто заходит в помещение центрального железнодорожного вокзала столицы, теперь стараются тщательно досматривать. Делают это с помощью специальных сканеров, которые разместили в холле вокзала. На такие меры "Укрзализныця" пошла из-за военного положения в стране и большого числа оружия, которое оказалось в руках украинцев. Корреспондент "Сегодня" выяснил, как проходит проверка.

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Теперь приезжать нужно заранее

Еще вчера, 8 июня, сканеры работали в тестовом режиме. Сегодня же у них и у персонала – первый рабочий день. Каждый, кто заходит в вокзал, теперь обязан отдать на проверку свой багаж, показать содержимое карманов и пройти через рамки-металлодетекторы.

Пассажиров досматривают и с ручным металлодетектором. Фото: Игорь Серов

Некоторых из пассажиров выборочно досматривают еще и с помощью ручных металлодетекторов. Все это для каждого из желающих уехать означает, что на вокзал нужно приезжать заранее, ориентировочно за 30-40 минут до отправления поезда.

Багаж движется по конвейеру и проверяется специальным сканером. Фото: Игорь Серов

Как пояснил глава правления "Укрзализницы" Александр Камышин, сейчас ведомство усиливает меры безопасности, действуя на упреждение.

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"Хотим, чтобы вокзалы и поезда оставались зоной безопасности, какой они были во время первой фазы войны. Вчера (8 июня – Авт.) усиленный контроль начал работать в тестовом режиме. Сегодня – первый рабочий день. В дальнейшем такие меры будут предприняты на других вокзалах", – сообщил Камышин, уточнив, что в первую очередь речь идет о городах-миллионниках.

По его словам, за вчерашний день такую проверку прошли 7 тысяч человек. Также он признал, что образовалась "пробка" при входе.

"Вечером была "пробка" на вход. За 45 минут мы ее вывели в нормальный режим. Наша задача – сделать так, чтобы нормой для прохождения каждого человека было 3 минуты. Работаем над тем, чтобы вокзалы и поезда оставались безопасными", – резюмировал он.

Проверке подлежат даже контейнеры для животных. Фото: Игорь Серов

Пока он говорил, контроль проходили десятки людей, но большой очереди действительно не было. Впрочем, к одному из пассажиров у проверяющих вопросы возникли. После того, как мужчина средних лет достал все металлические предметы, ручной металлодетектор все равно продолжал срабатывать.

"У меня ремень с вкраплениями железа", – пояснил он, задрав рубашку и показывая всем охранникам свой широкий ремень.

Еще один пассажир, отвечая на наши вопросы, сказал, что у таких проверок есть один главный минус – они могут создавать скопление людей, что в военное время является риском.

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"Я считаю, что нужно проверять тех, кто приезжает в Киев, а не уезжает из него", – подытожил пассажир.

Везли оружие и боекомплект

По данным железнодорожников, за тестовый день работы сканеров, было выявлено 20 попыток перевозки опасных запрещенных предметов. В том числе – оружия и боекомплектов.

"Ехала женщина с ребенком и везла кому-то передать боекомплект. Также было 6 случаев перевозки оружия", – уточнил Александр Перцовский. К этому добавил, что есть список запрещенных для перевозки в железнодорожном транспорте предметов и веществ.

"Есть четко определенный перечень запрещенных веществ для перевозки железнодорожным транспортом. Это – оружие, кроме охотничьего и разрешенного служебного, это взрывчатые вещества, ацетон и другие", – сказал Александр Перцовский.

Ранее мы сообщали о том, как меняется обстановка в Киеве и почему с блокпостов в столице исчезают противотанковые ежи и мешки с песком.

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