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На границе Литвы и Беларуси погиб мигрант – у сторон разные версии

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 ноября, 15:21
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Тело мигранта якобы нашли в спальном мешке
На границе с Литвой остаются мигранты, желающие попасть в ЕС / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На границе с Литвой остаются мигранты, желающие попасть в ЕС / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Тело мигранта, желавшего с территории Беларуси попасть в Европейский Союз, не имея соответствующей визы, найдено на границе с Литвой.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

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Версия Минска

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности, возрастом около 30 лет.Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.

Версия Вильнюса

МИД Литвы отверг все обвинения в свой адрес.

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"У нас отсутствует информация о "теле мигранта, обнаруженного на белорусской стороне границы". Белорусские власти, организовавшие кризис, также проводят кампанию дезинформации и обвиняют Литву в "бесчеловечном обращении" с мигрантами", – сообщается в телеграм-канале литовского внешнеполитического ведомства.

Ситуация на границе

  • Обстановка на восточных границах Европейского Союза остается напряженной. Поэтому Вооруженные силы Литвы создали передовую оперативную базу НАТО в 6 км от границы с Гродненской областью Беларуси.
  • В середине ноября ситуация была настолько критической, что Польша обсуждала с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе.
  • Еще летом заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву и выразила поддержку Литве в связи с ситуацией на границе.

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