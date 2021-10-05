На ближайшем заседании СНБО займется контрабандистами

На ближайшем заседании СНБО будет рассматриваться вопрос борьбы с контрабандистами. Об этом заявил на брифинге Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщается на сайте СНБО.
"Мы на ближайшем заседании будем заслушивать ситуацию, связанную с отчетом всех соответствующих органов, что касается контрабандистов. Каждый орган должен отчитаться о каждом лице, на которое были наложены санкции именно за контрабанду", – резюмировал Данилов.
Также в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.
План работы
По словам Данилова, когда именно должно состояться следующее заседании Совета нацбезопасности и обороны, он не знает. Все зависит от решения лидера страны.
"Я простой секретарь, как я уже неоднократно говорил. Ближайшее заседание должно состояться либо в эту пятницу, либо в следующую пятницу. Это зависит от того, какое решение будет принимать президент нашей страны", – сказал Данилов.
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Борьба с контрабандой
- 3 октября в Черновицкой области пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов. К операции пришлось привлечь нацгвардейцев.
- Чуть ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", потрясая блоком контрабандных сигарет заявил, что никакой борьбы с контрабандистами не ведется.
- В июле сообщилось об остановке контрабанды брендовой электроники и табака из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту "Борисполь".