На белорусско-польской границе погиб годовалый ребенок мигрантов

Это уже 12 жертва режима Лукашенко на границе

У сирийской пары умер годовалый ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"

В лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов. Его родителям также потребовалась помощь.

Об этом сообщает Polsat News.

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Что известно?

Ночью спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому требуется помощь. На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильными болями внизу живота. Помимо него в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины – ножевое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу.

Как выяснилось, мигранты из Сирии бродили в лесу более полутора месяцев.

Жертвы режима Лукашенко

Отметим, что Медицинская спасательная группа PCPM – это группа быстрого реагирования на гуманитарные кризисы, созданная в Польском центре международной помощи. Они следят, чтобы люди, получившие помощь, не остались в одиночестве.

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"Они получают гуманитарную помощь. Мы не оставляем людей без помощи", – добавили спасатели.

В свою очередь председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович заявил, что на границе уже погибли 11 человек – годовалый младенец стал 12-ым в этом списке.

Угроза вспышки COVID-19 среди мигрантов

В Беларуси зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди мигрантов. Его уже доставили в больницу. Об этом сообщает DW.

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Известно, что в пункте размещения мигрантов в центре, открывшемся 16 ноября, около 1000 человек спали в тесном помещении на полу в течение двух последних ночей.

По сведениям белорусской стороны, в одном из помещений пункта размещения мигрантов откроется центр вакцинации. Мигрантов будут прививать китайской вакциной. Несколько дней назад Беларусь получила 1,5 млн доз препарата от производителя Sinopharm из КНР.

Что происходит а белорусско-польской границе