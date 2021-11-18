На белорусско-польской границе погиб годовалый ребенок мигрантов

В лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов. Его родителям также потребовалась помощь.
Об этом сообщает Polsat News.
Что известно?
Ночью спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому требуется помощь. На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильными болями внизу живота. Помимо него в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины – ножевое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу.
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Как выяснилось, мигранты из Сирии бродили в лесу более полутора месяцев.
Жертвы режима Лукашенко
Отметим, что Медицинская спасательная группа PCPM – это группа быстрого реагирования на гуманитарные кризисы, созданная в Польском центре международной помощи. Они следят, чтобы люди, получившие помощь, не остались в одиночестве.
"Они получают гуманитарную помощь. Мы не оставляем людей без помощи", – добавили спасатели.
В свою очередь председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович заявил, что на границе уже погибли 11 человек – годовалый младенец стал 12-ым в этом списке.
Угроза вспышки COVID-19 среди мигрантов
В Беларуси зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди мигрантов. Его уже доставили в больницу. Об этом сообщает DW.
Известно, что в пункте размещения мигрантов в центре, открывшемся 16 ноября, около 1000 человек спали в тесном помещении на полу в течение двух последних ночей.
По сведениям белорусской стороны, в одном из помещений пункта размещения мигрантов откроется центр вакцинации. Мигрантов будут прививать китайской вакциной. Несколько дней назад Беларусь получила 1,5 млн доз препарата от производителя Sinopharm из КНР.
Что происходит а белорусско-польской границе
- Ситуация на границе обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов, в сопровождении силовиков в военной форме с оружием, двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители.
- Также у границы с Беларусью найдено тело мигранта.