Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Власть События

"Мы воспользуемся жесткой мерой" – чем Лукашенко угрожает ЕС

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 декабря, 16:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Москве прокомментировали такую решительность Минска
Лукашенко рассказывает журналистам, как он будет играться с вентилем / Коллаж "Сегодня"
Лукашенко рассказывает журналистам, как он будет играться с вентилем / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз высказал свои угрозы в адрес Европейского Союза. Диктатор заявил, что если введенные санкции против Беларуси приведут к чрезвычайному положению в стране, то транзит российского газа в Европу будет остановлен.

Об этом Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает государственное информагентство "БелТА".

Реклама

Вентиль

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", – сказал Лукашенко.

При этом в Москве заверили европейских партнеров, что транзиту газа ничего не угрожает.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", – заверил Запад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реклама

Ситуация

  • Напомним, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа.
  • В ноябре Лукашенко заявил, что он обогревает Европу, поэтому Европа должна лучше думать перед тем, как что-то делать. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", – говорил месяц назад Лукашенко.
  • 2 декабря западные страны ввели санкции против режима Александра Лукашенко как ответ на притеснения прав граждан и на искусственно устроенный миграционный кризис. Европейский Союз своими санкциями поддержали США, Великобритания и Канада.
  • Через пару дней Минск ответил – правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, которые ранее ввели свои санкции.
  • А после продолжились штурмы восточной границы ЕС нелегальными мигрантами, которым усиленно помогают белорусские пограничники.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

61 210

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять