"Мы не собираемся танцевать": Лаврову и главе МИД Британии выключили свет (видео)

На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и британского главы МИД Элизабет Трасс произошел казус – неожиданно погас свет. Соответствующее видео опубликовала в Telegram российская пропагандистка Ольга Скабеева.
В Стокгольме (Швеция) проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где главы МИД также проводят и двухсторонние встречи.
Переговоры начинались весело – Лавров сначала пытался выгнать из комнаты журналистов.
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"Мы не собираемся танцевать. Выходите", – сказал он.
Сразу после этих слов ненадолго погас свет, на что Трасс отреагировала словами: "Проблемы со светом, Сергей".
Глава МИД России быстро ответил ей: "Проблема у кого-то со спиной".
Напомним, сегодня во время встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена тоже погас свет.