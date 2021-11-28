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"Мы не кусаемся": журналисту Ткачу пригрозили судом из-за дня рождения Ермака

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 ноября, 19:14
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Управление госохраны Украины опровергло публикации журналиста "Украинской правды"
История с торжеством в Гуте обрастает новыми скандалами / Коллаж "Сегодня"
История с торжеством в Гуте обрастает новыми скандалами / Коллаж "Сегодня"

Управление государственной охраны Украины собирается судиться с журналистом издания "Украинская правда" Михаилом Ткачем, который провел скандальное расследование празднования главой Офиса президента Андреем Ермаком своего юбилея в государственной резиденции Синегора в Ивано-Франковской области.

Об этом Управление госохраны Украины сообщило на своей странице в Фейсбуке.

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"Наша пресс-служба не кусается"

"Недавно Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон. Вынуждены вновь разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих. Официально сообщаем, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана... Отдельно информируем, что Управление государственной охраны Украины намерено обратиться в суд по этому поводу", – сказано в сообщении.

Также ведомство предложило журналисту обращаться к ним за комментариями, чтобы журналист мог предоставлять обществу полную, правдивую и проверенную информацию. "Наша пресс-служба не кусается", – заверили в Управлении госохраны Украины.

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Скандальная история

  • 24 ноября "Украинская правда" выпустила расследование Михаила Ткача о том, как прошел день рождения Ермака на государственной даче и как туда на министерских вертолетах доставляли гостей.
  • В последовавшем после комментарии Офиса президента было сказано, что "не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".
  • Далее тема юбилея Ермака обсуждалась 26 ноября во время пресс-марафона Владимира Зеленского.
  • Среди прочего Зеленский объяснил, почему он не может сейчас воспользоваться ни президентским самолетом, ни президентским вертолетом.
  • Ткачу Зеленский ответил, что из-за давления журналистов он не может спокойно провести выходные в Киеве, поэтому приходится лететь куда-то.

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