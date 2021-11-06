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Москва – это Украина? Организаторы Формулы-1 "перенесли" столицу России

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
6 ноября, 14:15
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Официальный канал Формулы-1 обозначил Москву на востоке Украины
Формула-1 опубликовала карту с Москвой в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Формула-1 опубликовала карту с Москвой в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

На официальной странице Формулы-1 в Twitter опубликовали анонс предстоящей гонки с картой мира, где обозначили время начала соревнования в разных странах. Так, столица Российской Федерации Москва, видимо по ошибке, оказалась на территории Украины.

"Решающая квалификация для решающей гонки в чемпионской битве. Где бы вы ни были, не пропустите!" – говорится в подписи к карте.

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Фото: Формула-1
Фото: Формула-1

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Увеличенное изображение. Фото: Формула-1
Увеличенное изображение. Фото: Формула-1

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Скандалы с картой Украины без Крыма

После оккупации Крыма Россией в марте 2014 года время от времени вспыхивают скандалы из-за изображения полуострова на картах в составе РФ.

Отметим, ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на так называемом "референдуме". Более того, международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, а страны Запада ввели экономические санкции.

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