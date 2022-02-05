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Мощный сигнал США о коррупции, НАТО и "Минске": что сказала Кристина Квин

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 февраля, 13:39
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Американский дипломат рассказала, что еще есть надежда на Минские соглашения
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" рассказала, почему нельзя преждевременно вводить санкции против России, заявила о недопустимости повторения агрессии 2014 года, а также напомнила Киеву о важном антикоррупционном вопросе.

Минские соглашения до сих пор живы

По ее словам, Минский формат до сих пор имеет возможность разрешить конфликт на Донбассе, однако проблема в том, что документ стороны трактуют по-разному.

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"Мне кажется, что они не мертвы. Политические представители недавно встречались в Европе обсудить Минские соглашения. Все стороны присутствовали, все четверо представителей "нормандского формата". Кажется, они заявили, что собираются устроить еще одну встречу. Поэтому я бы не сказала, что Минские соглашения мертвы", – отметила Квин.

Зеленский дал обещание Байдену по САП

Американский дипломат заявила, что президент Украины лично пообещал президенту США решить вопрос с назначением нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По ее словам, на кону репутация самого Зеленского, если вопрос не будет решен.

"Есть кандидаты, которые готовы к работе. Но они отказываются сделать последний шаг – собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам. И тогда это сделано. Весь процесс выполнен. Так почему они этого не делают? Я предполагаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен. Я считаю, что те, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте был кто-то, кто может помочь расследовать деятельность коррумпированных", – отметила она.

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Россия не должна указывать, кому вступать в НАТО

Дипломат напомнила, что все 30 членов НАТО отвергли ультиматум России и заявили, что она не должна решать за Украину, какой путь ей выбрать, а также согласились, что политику открытых дверей надо сохранить.

"И сейчас Украина делает твердые шаги, чтобы стать членом НАТО. Они уже сделаны? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает необходимое, чтобы стать членом НАТО. Украине надо набраться немного терпения, чтобы использовать инструменты, которые уже есть. Это не выбор Путина или другого президента, вступать ли Украине или другой стране в НАТО", – сказала она.

Крым-2014 не должен повториться

Квин отметила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины и в итоге РФ аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

"Еще в 2014 году международное сообщество не восприняло всерьез то, что Россия делала. И Россия аннексировала Крым, а также начала войну на Донбассе. Мы не хотим, чтобы такое повторилось", – заявила она.

Российские "зеленые человечки" в Крыму
Российские "зеленые человечки" в Крыму / Фото: pixabay.com

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США не считают вторжение РФ неотвратимым

Квин считает важным, чтобы Россия понимала: США знают о ее действиях, не доверяют Москве и внимательно следят за всем происходящим вокруг Украины.

"Мы не считаем российскую агрессию неотвратимой. Но с другой стороны, нас беспокоит то, что мы видим. И важно дать понять, что мы видим все происходящее, внимательно следим, помогаем Украине подготовиться на случай российской агрессии", – сказала временный поверенный в делах США в Украине.

Жесткие санкции нельзя вводить сейчас

По ее мнению, введение санкций против России прямо сейчас нивелирует эффект сдерживания РФ от дальнейшей агрессии в Украине. И потому, чтобы сохранить эффект сдерживания, санкции нельзя требоваться раньше времени.

"Чтобы быть этим сдерживанием, их нельзя использовать, пока Россия не прибегнет к действиям, которые мы пытаемся сдержать. Если мы их применим раньше, мы причиним боль. РФ понесет потери, и это будет меньше сдерживать ее от того, чтобы что-то сделать. Поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы санкции были сдерживанием. И надеемся, что Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой", – заявила Квин.

Против России готовят санкции: план США по Украине

В Сенате США демократы и республиканцы работают над пакетом санкций против России. Демократы ранее настаивали, пакет санкций будет сдерживающим фактором против РФ. В свою очередь республиканцы настаивали, что нужно играть на опережение. США в последние месяцы активно вовлечены в переговоры с партнерами – не только в Европе, но и в других регионах. При этом в звонках с представителями Катара, Японии, ОАЭ или других стран поднимается тема Украины.

Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.

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