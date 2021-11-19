Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Монастырский рассказал, кому отдаст пистолеты Кивы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
19 ноября, 13:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У нардепа накануне забрали наградное оружие и даже ученую степень
Кива будет все оспаривать в суде
Кива будет все оспаривать в суде / Фото: Коллаж: Сегодня

Двум бойцам Национальной гвардии Украины будет передано наградное оружие, которым ранее был награжден народный депутат Илья Кива. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время часа вопросов правительству в парламенте.

Монастырский напомнил, что в четверг Кива сдал это наградное оружие в полицию.

Реклама

"И более того, могу сказать, что именно сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов НГУ. И именно это оружие будет вручено сегодня этим Героям, которые действительно имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени Украинского государства также высоким отличием", – сказал он.

По его словам, оружие получит командир 2-го батальона оперативного назначения Сергей Сидорин, который в 2014 году принимал участие в боевых действиях и участвует в ООС.

Он рассказал также, что Сидорин ранее обезвредил вражеский танк, и получил осколочное ранение, а также вывел одно из подразделений, участвовавших в боевых действиях, из-под массового обстрела.

Награды Кивы

Наградил Киву в 2015 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм – "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".

Реклама

12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградный пистолет АПС калибра 9 мм.

Также отметим, что глава МВД наградил оружием Кивы командира 1-го батальона оперативного назначения Назария Ясинского, который также в 2014 году участвовал в боевых действиях, и в этом году также принимает участие в ООС.

"Настрелял из автомата" на уголовное дело

15 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.

Реклама

Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

16 ноября дома у Кивы проходили обыски. Уголовное производство, из-за которого пожаловали правоохранители, касается части 1 статьи 263: "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". А все из-за опубликованного им в октябре видео.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько "Будет не просто новая мировая война": что ждет Россию при столкновении с Западом Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Вспомнить молодость: как народные депутаты выглядели в студенческие годы Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

124 481

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять