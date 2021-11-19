Монастырский рассказал, кому отдаст пистолеты Кивы

Двум бойцам Национальной гвардии Украины будет передано наградное оружие, которым ранее был награжден народный депутат Илья Кива. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время часа вопросов правительству в парламенте.
Монастырский напомнил, что в четверг Кива сдал это наградное оружие в полицию.
"И более того, могу сказать, что именно сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов НГУ. И именно это оружие будет вручено сегодня этим Героям, которые действительно имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени Украинского государства также высоким отличием", – сказал он.
По его словам, оружие получит командир 2-го батальона оперативного назначения Сергей Сидорин, который в 2014 году принимал участие в боевых действиях и участвует в ООС.
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Он рассказал также, что Сидорин ранее обезвредил вражеский танк, и получил осколочное ранение, а также вывел одно из подразделений, участвовавших в боевых действиях, из-под массового обстрела.
Награды Кивы
Наградил Киву в 2015 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм – "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".
12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградный пистолет АПС калибра 9 мм.
Также отметим, что глава МВД наградил оружием Кивы командира 1-го батальона оперативного назначения Назария Ясинского, который также в 2014 году участвовал в боевых действиях, и в этом году также принимает участие в ООС.
"Настрелял из автомата" на уголовное дело
15 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.
Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.
16 ноября дома у Кивы проходили обыски. Уголовное производство, из-за которого пожаловали правоохранители, касается части 1 статьи 263: "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". А все из-за опубликованного им в октябре видео.