"Мирная Украина прекратила существование": Янукович записал новое обращение

Нынешняя ситуация на Донбассе существенно ухудшилась, отметил беглый экс-президент

Янукович обратился к украинцам накануне годовщины Майдана. Коллаж "Сегодня"

Приговоренный за государственную измену экс-президент Украины Виктор Янукович написал новое обращение к украинцам в связи с приближающейся 8-й годовщиной начала протестов на Майдане.

Соответствующее письмо опубликовал его представитель Юрий Кирасир в Facebook.

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"С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?" – написал он.

Янукович считает, что нынешняя ситуация на Донбассе существенно ухудшилась в сравнении с той, что была год назад.

"Создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия. Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено", – сказал бывший президент-беглец.

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Ему также не понравилось высказывания нового министра обороны Алексея Резников о пересмотре Минских соглашений и что без России можно договориться по Донбассу.

"Ему, возможно, кажется, что у этой идеи есть перспектива. Но, думаю, в Вашингтоне, в Берлине, и в Париже придерживаются другого мнения", – сказал Янукович.

У Януковича назрел "план"?

Он считает необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития Украины и назвал четыре этапа:

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принятие нейтрального статуса нашего государства под реальные гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав;

разработка новой стратегии социально-экономического развития Украины – речь о создании и возрождении промышленности;

нарушение прав человека, справедливый незаангажированный суд, свобода слова, борьба с коррупцией;

обретение справедливости – наказать ответственных за конфликт на Донбассе.

Как дела у Януковича?

Экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Анна Герман заявила, что Янукович в 2014 году планировал самоубийство. По ее словам, он не ожидал, что прольется кровь украинцев в центре Киева.

Тем временем Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. В этом деле фигурируют высшие должностные лица страны того времени.

Следователи разобрали 1019 эпизодов дела, охватывающих период с 18 по 20 февраля 2014 года. Стало известно, что во время расстрелов на Майдане Янукович 11 раз созванивался с Путиным.

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