Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

Первое обращение Украины к новой власти в Германии – о чем попросили

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 ноября, 18:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кулеба считает, что сертификация магистрали должна пройти строго в рамках европейского законодательства
Кулеба поприветствовал создание новой коалиции в Германии
Кулеба поприветствовал создание новой коалиции в Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая коалиция Германии должна занять более жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Украинская сторона призывает новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", – сказал он.

По словам Кулебы, Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии и отметил, что для нашей страны очень важно, чтобы нынешнее немецкое правительство согласилось с нашей принципиальной позицией.

Реклама

Также он отметил, что текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках Восточного партнерства и подтверждает поддержку Украины на пути евроинтеграции".

Глава МИД также настаивает на том, чтобы новое правительство ФРГ потребовало от России немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, нарушений режима прекращения огня на Донбассе и прекращения аннексии Крыма.

"В коалиционном соглашении зафиксирована готовность развивать энергетическое партнерство с Украиной, что закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед", – резюмировал он.

Отметим, что сегодня лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции.

Реклама

Выборы в Германии

  • Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Сертификация "Северного потока – 2"

Скандальный российский газопровод "Северный поток – 2" уже полностью готов к запуску, однако он не может начать коммерческие поставки газа, пока не пройдет обязательную процедуру сертификации, которая по закону должна выглядеть так:

  • сначала подается заявка в немецкий регуляторный орган, который рассматривает ее в течение четырех месяцев (этот срок истечет 8 января);
  • далее его решения в течение двух месяцев могут прокомментировать все участники процесса сертификации, в том числе европейские агентства и Еврокомиссия;
  • после этого решение возвращается к регулятору и он выносит окончательный вердикт.

Россия неоднократно настаивала на ускорении этой процедуры и давила на Евросоюз с требованием запустить газопровод уже 8 января. В Кремле это объясняли тем, что дополнительные объемы газа помогут разрешить энергетический кризис в Европе, хотя эксперты доказывают, что между этим нет связи.

Реклама

Кроме того, 23 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США вводят дополнительные санкции против одной компании и двух кораблей, связанных со строительством "Северного потока – 2".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько До 15 лет тюрьмы: названы уголовные статьи и возможные фигуранты дела по "вагнеровцам" Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Тратим "тысячу Зеленского": куда сходить или полететь и на что посмотреть – цены Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять