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Россия ответит за парад пленных на Донбассе в суде

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 октября, 20:06
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Генпрокурор Венедиктова подала прокурору Международного уголовного суда новые доказательства против России
Украина хочет, чтобы Россия ответила и за парад пленных в Донецке / Коллаж "Сегодня"
Украина хочет, чтобы Россия ответила и за парад пленных в Донецке / Коллаж "Сегодня"

Украина ведет подготовку к началу расследования Международным уголовным судом в Гааге 24 дел против России, касающихся оккупации Крыма и захвата пророссийскими боевиками части Донецкой и Луганской областей. 18 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообщалась с прокурором, который будет вести наши дела.

Наши требования

"Мы еще не зашли в Международный уголовный суд. Здесь мы только на этапе, чтобы зайти на расследование. Поскольку Украина еще не ратифицировала Римский статут – единственная основа деятельности Международного уголовного суда – нам еще необходимо согласие палаты только на то, чтобы зайти прокурору на расследование. Мы подали 24 сообщения по Крыму и Донбассу. Последнее – парады пленных в 2014-2015 годах. Есть также Иловайск, культурное достояние, собственность в Крыму. Что будет в приоритете – это вопрос суда и прокуроров", – рассказала Венедиктова в Риме.

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По словам Генерального прокурора Украины, для нашей стороны также важно ускорить процесс начала расследования, так как с момента самых вопиющих событий прошло уже шесть лет.

"Для нас важно, узнать сроки, когда миллионы людей, пострадавших от войны, сотни тысяч людей, которые потеряли дома и имущество на оккупированной территории, тысячи родственников погибших получат правосудие. Для нас это все болит и нам необходимо говорить профессионально, конкретно, понимая наши дальнейшие шаги и нашу процессуальную стратегию", – отметила Венедиктова.

Профессиональный прокурор

Ссылаясь на конфиденциальность разговора с новым прокурором в Международном уголовном суде, Венедиктова не стала конкретизировать, когда начнется по сути рассмотрение наших сообщений о нарушениях международного законодательства. Но Венедиктова отметила, что наше дело будет представлять очень профессиональный прокурор.

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"Это человек, который имеет 25 лет опыта и стажа в подобных делах. Он очень четко понимает, что он зайдет в процесс тогда, когда у него будет достаточно сил его выиграть. Кроме того, я четко понимаю, что Украина должны здесь быть четким партнером в Европейском сообществе. Но мы пока не ратифицировали Римский Статут. Как к нам должны относиться партнеры, когда мы приходим к ним в поисках справедливости, а сами не ратифицировали их единый принцип деятельности?", – отметила генпрокурор Украины.

Парады пленных

  • 24 августа 2014 года на День Независимости Украины на площади Ленина в Донецке боевики так называемой "ДНР" провели "парад" пленных, во время которого под вооруженной охраной боевики провели колонну пленных украинских военных, в количестве около 50 человек.

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    Сегодня на Донбассе в плену у боевиков находятся 295 граждан Украины. Из которых 30 – женщины. Этих людей Киев пытается освободить по схеме "всех на всех". Об этом заявила координатор "медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко.

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