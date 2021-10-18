Медведчука отдадим России? Что означают слова Зеленского о нардепе "ОПЗЖ"

После заявления президента Украины о Викторе Медведчуке начались споры о законности такого обмена

Медведчук уверяет, что у него нет гражданства России / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что с радостью рассмотрит возможность обмена с Россией народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену.

Гарант уточнил, что для этого нужно подтверждение Москвы, что Медведчук также является гражданином России. Подозреваемый в госизмене нардеп "ОПЗЖ" отреагировал в тот же день, заявив об отсутствии какого-либо другого гражданства, кроме украинского. Медведчук также назвал инициативу с его обменом игнорированием Конституции.

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В чем проблема такого обмена

Закон Украины, касающийся гражданства, говорит: если у лица есть украинское и какое-либо другое гражданство, то Украина к нему относится исключительно как к гражданину Украины.

Об этом заявила уполномоченная парламента по правам человека в 2012-2018 годах Валерия Лутковская в эфире телеканала Украина 24.

По словам Лутковской, такая идея обмена противоречит Конституции, даже если у Медведчука обнаружат гражданство РФ. В тоже время Лутковская отмечает, что "условно разрешенный" способ сделать это все же существует.

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"Это, возможно, какая-то ошибка советников. Это сделать невозможно. Разве что попробовать использовать какой-то вариант прекращения гражданства, как это было когда-то с Михеилом Саакашвили. Но опять-таки в Конституции Украины написано, что никто не может быть лишен гражданства Украины. Вот эта опция прекращения (гражданства Украины. – Ред.) – она является условной, условно разрешенной. Потому что не до конца понятно, что это такое. Один раз ее уже попробовали применить к Михеилу Саакашвили, а сейчас лидер монобольшинства (Давид Арахамия. – Ред.) выступает за то, чтобы к Саакашвили было отношение как к гражданину Украины", – сказала бывший омбудсмен.

Прецедент в истории Украины

Помимо истории Саакашвили нечто подобное происходило с обменами пленных, когда граждан Украины с российскими паспортами меняли на тех же граждан Украины, которые незаконно удерживались в ОРДЛО.

Об этом резонно напомнил Георгий Беркадзе в споре с Валерией Лутковской на телеканале "Украина 24": "Если у Медведчука было бы другое гражданство – можно было было сделать, чтобы этот механизм сработал. Не один человек, гражданин Украины уже был обменян с российской стороной, когда происходили обмены пленных".

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Готов ли Зеленский на обмен

Действительно ли Зеленский рассматривает такую возможность – сказать однозначно нельзя. Тем более совсем недавно в Москве заявляли, что ничем помочь Медведчуку не могут, ведь он украинский гражданин.

Но политический эксперт Валентин Буряченко предполагает, что заявление президента – это политическое позиционирование.

"На самом деле, прежде всего, это заявление политическое. Если будет действительно политическая воля к такому обмену и будет соответствующее решение президента, то буде команда монобольшинства о принятии определенной нормативной базы. Но я думаю, что здесь все-таки речь о политическом позиционировании", – сказал он в эфире.

По словам Георгия Беркадзе, Владимир Зеленский действительно обозначил свое мнение перед обществом: "Президент просто дал понять, что "мне намного дороже мои люди, которые арестованы в Донецке и в Москве, и я готов их поменять на Медведчука". Вот и все!".

Дело Медведчука