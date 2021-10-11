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Нападение на журналистов в Укрэксимбанке. Мецгеру и Пикалову избрали меру пресечения

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 октября, 16:14
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Накануне глава правления Укрэксимбанка написал заявление и сложил полномочия на время проведения расследования

Главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и директору департамента информполитики Владимиру Пикалову уже избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное содержание людей.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Сотрудникам финучреждения грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов, ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

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Что известно

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
  • В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.

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