Любовный треугольник: любовнице Саакашвили напомнили о его жене

Две недели назад семья Саакашвили весело проводила время в Греции на отдыхе

Две недели назад семья Саакашвили не подозревала о существовании Лизы Ясько / Коллаж "Сегодня"

После признания в совместном проживании главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили и депутата от "Слуги народа" Лизы Ясько встал вопрос, развелся ли бывший президент Грузии с официальной супругой Сандрой Элисабет Рулофс-Саакашвили.

В частности, этот вопрос начали задавать Ясько на ее странице в Facebook.

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"Лиза, а Михеил уже развелся?" – спросила бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Конкретного ответа на поставленный вопрос так и не последовало.

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Комментарий супруги

Реакции от самой Сандры Элисабет Рулофс-Саакашвили пока не было. Последний ее пост в социальных сетях датирован 1 октября и посвящен "героическому поступку" ее мужа, который сдержал слово и вернулся в Грузию. Этот пост появился буквально за час до того, как Лиза Ясько выложила видео со своим бойфрендом.

Еще в середине сентября семья Саакашвили с младшим сыном отдыхала вместе в Греции. Фото с этой поездки датированы 19 сентября.

Семья Саакашвили