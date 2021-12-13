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Ляшко рвется в Раду, а "Слуги" уже вторые – новый рейтинг партий

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
13 декабря, 14:35
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Поддержка "Радикальной партии Олега Ляшко" существенно возросла
Социологи опубликовали новый рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"
Социологи опубликовали новый рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"

Если бы выборы в Украине проходили в первой половине декабря 2021 года, в Верховную Раду могли бы пройти семь политических партий. Президентская партия оказалась на втором месте.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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В случае проведения выборов рейтинг партий выглядел бы так:

  • "Европейская солидарность" – 13,7% среди всех опрошенных (19,8% среди тех, кто определился с выбором);
  • "Слуга народа"- 12,7% (18,4%)
  • "Батькивщина" – 6,2% (9,1%)
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,2% (9%)

Кроме того, 5%-ый проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5 ,1%).

Кроме того, "Радикальная партия" оказалась одной из лидеров по приросту поддержки за год. В декабре 2020 было 3,2%, а за год рейтинг вырос до 5,2%. Больше только у "Европейской солидарности" – с 16,9% до 19,8%.

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Как проводили опрос?

  • Опрос КМИС провел 3-11 декабря по методу телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
  • Социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
  • Погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Ранее мы сообщали, что у Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий.

Также напомним, украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

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Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
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2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
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