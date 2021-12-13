Ляшко рвется в Раду, а "Слуги" уже вторые – новый рейтинг партий

Поддержка "Радикальной партии Олега Ляшко" существенно возросла

Социологи опубликовали новый рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"

Если бы выборы в Украине проходили в первой половине декабря 2021 года, в Верховную Раду могли бы пройти семь политических партий. Президентская партия оказалась на втором месте.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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В случае проведения выборов рейтинг партий выглядел бы так:

"Европейская солидарность" – 13,7% среди всех опрошенных (19,8% среди тех, кто определился с выбором);

"Слуга народа"- 12,7% (18,4%)

"Батькивщина" – 6,2% (9,1%)

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,2% (9%)

Кроме того, 5%-ый проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5 ,1%).

Кроме того, "Радикальная партия" оказалась одной из лидеров по приросту поддержки за год. В декабре 2020 было 3,2%, а за год рейтинг вырос до 5,2%. Больше только у "Европейской солидарности" – с 16,9% до 19,8%.

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Как проводили опрос?

Опрос КМИС провел 3-11 декабря по методу телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Ранее мы сообщали, что у Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий.

Также напомним, украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.