"Лает или кусает, но слово не сдержит": Чичваркин сравнил Путина с собакой

Украине нужно проводить реформы, а не надеяться на встречу Путина и Байдена

Чичваркин считает, что Украине нужно идти в НАТО / Коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин, который вынужден был бежать из России и сейчас проживает в Лондоне, заявил о том, что нет смысла следить за переговорами Владимира Путина и Джозефа Байдена. Вместо этого он посоветовал Украине двигаться к НАТО путем реформ.

Об этом Евгений Чичваркин сказал в прямом эфире спецпроекта "Красные линии Вашингтон – Москва" на телеканале "Украина 24".

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Либо лает, либо кусает

"У меня очень четкое впечатление, что Путин как собака – он либо лает, либо кусает. Когда нужно было захватывать Крым – он никого не предупреждал, никаких войск вокруг не было и прочее. Он с кем-то торгуется. Может, он торгуется с Зеленским или с Западом. Это способ запугивания и способ получения где-то каких-то привилегий", – высказал свое мнение Евгений Чичваркин.

По его словам, украинцам не стоит ожидать военных действий со стороны РФ. Вместо этого российский оппозиционер призвал Киев провести реформы для членства в Североатлантическом Альянсе.

"Я не думаю, что будут военные действия. Это размен чего-то на что-то. Может быть, мы скоро узнаем. Поэтому опасаться, безусловно, стоит, но лучше всего провести наконец реформы и быть близким к тем странам, которые принимают в НАТО. Мне кажется, Украине нужно выполнить все требования и вступить в эту организацию", – сказал известный предприниматель.

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А вот сами переговоры Путина и Байдена Евгений Чичваркин оценил без особого оптимизма, отметив практику российского президента нарушать свои обещания: "Байден оказался не сильным политиком, как и любой социалист. Что бы Путин не сказал – он свое слово не сдержит. Поэтому это все похоже на фикцию, за этим в целом можем не следить".

Как прошли переговоры