Куда смотрел Евросоюз? Зеленский похвастался, как спас Молдову от холодной зимы

Президент Украины заявил, что ЕС не спешил помогать Молдове решить вопрос с дефицитом газа

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами упрекнул Европейский союз в чрезмерной бюрократии, которая не позволила вовремя помочь Молдове решить проблему с нехваткой газа.

"К нам обратилась Молдова. Ей нужна была помощь. Президент Мая Саду сказала: "У нас замерзают люди". В такой момент, когда Европейский союз должен был предоставить всю поддержку Молдове… Но страны начали об этом долго думать, бюрократические какие-то шаги и так далее. Но люди мерзнут сейчас", – описал ситуацию Владимир Зеленский.

Реклама

По словам президента, Украина отреагировала на помощь быстрее, чем Брюссель.

"Мы дали то, что могли дать, сколько она (президент Молдовы. – Ред.) попросила. Мы не знали, что будет за два-три месяца, но мы это сделали", — напомнил он.

В результате Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза помогать тогда, "когда это необходимо". В связи с этим президент вспомнил о поставках оружия для украинской армии и медлительности Германии в этом вопросе.

Реклама

"Я не желаю немецкому народу оказаться в этой ситуации", — сказал он.