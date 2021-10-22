"Куда?! Скоро выборы" – Ляшко отказался от округа Полякова

Ляшко зайдет в Раду как лидер партии или президент

Олег Ляшко уверен - участие в выборах для него не имеет смысла. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не будет принимать участие в промежуточных выборах народного депутата Украины в избирательном округе №206 (Черниговский район), которые должны состояться в связи со смертью нардепа от этого округа Антона Полякова. Об этом политик заявил в интервью ведущей программы "Власть vs Влащенко"Наташе Влащенко.

На выборы партия пойдет без Ляшко

"Я думаю, партия (Радикальная партия Олега Ляшко – ред.) будет принимать участие в выборах, потому что это наша область базовая, у нас там хорошая поддержка. Я, лично не буду", – ответил Ляшко на вопрос журналистки о том, будет ли он баллотироваться.

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По его словам, участие в выборах для него не имеет смысла, так как скоро будут выборы в Верховную Раду следующего созыва.

"Я считаю, что будут досрочные парламентские выборы", – объяснил Ляшко.

"Зайду в Раду как лидер партии или президент"

Он также добавил, что для него нет необходимости баллотироваться по округу, так как он является лидером политической силы.

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"Все опросы показывают, что наша партия будет в парламенте. Зачем мне самому, где-то через окно, через боковой вход залазить в Верховную Раду? Я зайду через центральный вход!" – заявил Ляшко.

Экс-нардеп отметил, что за три года работы действующей Рады, он ни разу не был в парламенте.

"Я зайду туда только как лидер партии, которая победила на выборах или как президент – для того, чтобы принять присягу! Никакого другого варианта быть не может!" – добавил Ляшко.

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Экс-нардепы ведут себя как попрошайки

Политик также вспомнил, что когда он был действующим депутатом, то часто видел в Раде бывших коллег, которые вели себя недостойно.

"Идешь в туалет или столовую, и бывшие депутаты за тобой бегают, как саранча. За полы хватают, бумажки какие-то суют… Настолько это выглядит унизительно, настолько недостойно. Ну ты ж депутат, веди себя достойно! Бегаешь как попрошайка, в туалет нельзя зайти, потому что стоит под дверью с какой-то петицией, три копейки хочет заработать. Я не такой, и не собираюсь ни за кем бегать", – подчеркнул Ляшко.

Напомним, в августе Олег Ляшко в день 10-летия Радикальной партии обратился к единомышленникам и своим сторонникам, заявив, что все победы политсилы "еще впереди".

Ранее, в День отца, сын Олега Ляшко Александр, которому уже чуть больше годика, сделал свои первые шаги. 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.