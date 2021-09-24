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"Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает": Зеленский показал фото с собакой из "качалки"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
24 сентября, 10:08
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Глава государства известный любитель спорта – начал рабочий день со спортзала вместе с четвероногим другом
Владимир Зеленский в хорошем настроении перед тяжелым рабочим днем
Владимир Зеленский в хорошем настроении перед тяжелым рабочим днем / Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский опубликовал свежее фото из спортзала, где он набирает заряд энергии перед рабочим днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он только вчера вернулся из Нью-Йорка, где принимал участие в Генассамблее ООН. Президент уже вошел в свой привычный ритм и традиционно начал день с занятий спортом.

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"Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает. Доброе утро всем", – написал Зеленский.

Зеленский и его четвероногий друг. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Какой из Зеленского спортсмен

  • Владимир Зеленский известный любитель занятий в спортзале, причем делает он это практически везде, в том числе и на Банковой. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере.
  • Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказывал, как Зеленский занимается спортом и как питается. По его словам, президент любит заниматься до работы – рано утром, тренировки начинаются в 7:30 и длятся в районе часа.
  • Ранее в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" жена Зеленского Елена рассказывала, что последние несколько лет Владимир активно тренируется и придерживается правильного питания. Первая леди отметила, что с Владимиром у них одни тренеры на двоих. Но тайским боксом, как он, она не занимается. Иногда пара даже делит время наставников. Спорт помогает Зеленским эмоционально разряжаться и настраиваться на работу на целый день. Читайте подробнее, какие виды спорта предпочитает Владимир Зеленский.

Как мы писали ранее, 25 января, в свой день рождения, Зеленский показал фото из спортзала и написал, что "в душе ему лет 30".

Также он показывал, какие "блинчики" предпочитает с утра.

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