Кто поможет Украине уговорить Путина на компромисс: заявление Зеленского

Президент раскрыл тайну передачи Кремлю списка наших пленных

Процесс обмена пленными заблокирован с 2020 года / Коллаж "Сегодня"

На прошедшем 26 ноября пятичасовом пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что президент России Владимир Путин имеет список украинцев, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе. Этот список передал Путину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего недавнего визита в Сочи.

Надежда на Байдена

"У нас есть верифицированный полный список. Могут быть ошибки, но список передан Турции. Недавно у президента Эрдогана была встреча с президентом России, списки были переданы российской стороне. Он (президент Турции, – Ред.) в целом просил, но упор делал на крымских татар. Ответа пока нет", – заявил Зеленский.

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Решить вопрос об обмене пленными может помочь только президент США Джо Байден, поэтому Киев ожидает новых переговоров между Белым Домом и Кремлем.

"Список передан, и ожидаем, что этот вопрос будет поднят на высоком уровне. Это то, что мы можем сделать. И то, что мы делаем в политическом и дипломатическом направлении. Отдельно – вопрос прямой договоренности с Россией по этому поводу", – отметил президент.

Ситуация с обменом