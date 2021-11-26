Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Власть События

Кто поможет Украине уговорить Путина на компромисс: заявление Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 19:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент раскрыл тайну передачи Кремлю списка наших пленных
Процесс обмена пленными заблокирован с 2020 года / Коллаж "Сегодня"
Процесс обмена пленными заблокирован с 2020 года / Коллаж "Сегодня"

На прошедшем 26 ноября пятичасовом пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что президент России Владимир Путин имеет список украинцев, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе. Этот список передал Путину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего недавнего визита в Сочи.

Надежда на Байдена

"У нас есть верифицированный полный список. Могут быть ошибки, но список передан Турции. Недавно у президента Эрдогана была встреча с президентом России, списки были переданы российской стороне. Он (президент Турции, – Ред.) в целом просил, но упор делал на крымских татар. Ответа пока нет", – заявил Зеленский.

Реклама

Решить вопрос об обмене пленными может помочь только президент США Джо Байден, поэтому Киев ожидает новых переговоров между Белым Домом и Кремлем.

"Список передан, и ожидаем, что этот вопрос будет поднят на высоком уровне. Это то, что мы можем сделать. И то, что мы делаем в политическом и дипломатическом направлении. Отдельно – вопрос прямой договоренности с Россией по этому поводу", – отметил президент.

Ситуация с обменом

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Военное положение с 1 декабря – готов ли Зеленский на самый радикальный сценарий Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Украина осталась без Меркель и Макрона: что будет с "Нормандской четверкой" в 2022 году Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять