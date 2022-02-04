Кто и зачем полгода скрывал правду о ДТП с Трухиным: "Свобода слова Савика Шустера"

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 4 февраля, в 21:00 эксперты обсудят резонансное ДТП с участием депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Кто и почему полгода скрывал правду?
В повестке вечера следующие вопросы:
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- Как "слуги народа" господствуют в Украине.
- Получают ли народные депутаты зарплату в конвертах?
- Эксклюзивное интервью с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. О реальных угрозах войны с Россией.
Среди гостей студии:
- Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
- Руслан Рябошапка – генеральный прокурор Украины (2019-2020);
- Святослав Пискун – генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);
- Дмитрий Разумков – народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019-2021);
- Сергей Власенко – народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;
- Алексей Гончаренко – народный депутат, "Европейская Солидарность";
- Валерий Чалый – чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015–2019);
- Андрей Шевченко – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде (2015–2021);
- Сергей Щербина – главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
- Светлана Крюкова – заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua".
Также были приглашены:
- Давил Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа";
- Денис Монастырский – министр внутренних дел;
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
- Алексей Сухачев – директор Государственного бюро расследований;
- Александр Трухин – народный депутат, фракция "Слуга народа".
Что известно о ДТП с Трухиным?
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Сам нардеп заявил, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат.
Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украина.
Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.