"Крутой был парень": Зеленский встретился с родителями Кузьмы Скрябина (фото)

В Офис президента пришли отец, мать, вдова и дочь Кузьмы – они вспомнили Андрея Кузьменко, который погиб в 2015 году в ДТП

Зеленский с родными Кузьмы. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский встретился на Банковой с родителями известного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) и передал им орден Героя Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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Указ о присвоении звания "Герой Украины" президент подписал еще 17 августа 2020 года, отметив его выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства и общественную деятельность.

Зеленский с родными Кузьмы. Фото: president.gov.ua

В Офис президента пришли отец, мать, вдова и дочь Кузьмы, орден Зеленский вручил главе семейства.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", – сказал глава государства.

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Президент вручил орден отцу Кузьмы. Фото: president.gov.ua

Отец Андрея Кузьменко Виктор поблагодарил президента за большое внимание к памяти его сына.

"Спасибо вам за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", – сказал он.

Смерть Кузьмы Скрябина

Он не дожил до своего юбилея три с половиной года – он трагически погиб в ДТП в районе села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Внедорожник певца столкнулся с грузовиком. От полученных травм Андрей Кузьменко скончался на месте.

Подполковник милиции Игорь Тарнапович, которому было поручено расследовать дело о трагической гибели в автокатастрофе 2 февраля на автодороге Кривой Рог — Кировоград Кузьмы Скрябина, рассказал, что в последнюю секунду перед столкновением Андрей закричал.

17 августа 2021 года Скрябину исполнилось бы 53 года. Мы собрали лучшие песни и цитаты Кузьмы.